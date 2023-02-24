Pistenpolizei im Tirol: Hubschraubereinsatz in den Bergen Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.02.2023: Pistenpolizei im Tirol: Hubschraubereinsatz in den Bergen
61 Min.Folge vom 24.02.2023Ab 12
Die Skisaison läuft auf Hochtouren und somit auch die Arbeit der Pistenpolizei. Im Tirol sind zwei Polizisten auf Streife, als ein Notfall durchgefunkt wird. Ein 12-jähriger Junge ist schwer gestürzt und muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Und: noch eineinhalb Jahren ist das Aatal von der Flutkatastrophe gezeichnet. Die Rohrreiniger helfen ehrenamtlich.