Handy am Steuer und nicht angeschnallt – Handykontrolle Germersheim

Kabel EinsFolge vom 11.01.2023
Folge vom 11.01.2023: Handy am Steuer und nicht angeschnallt – Handykontrolle Germersheim

44 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12

Im Rheinland-pfälzischen Germersheim führen die Polizisten Dennis Bettinger und Philipp Bähr eine Verkehrskontrolle durch. Im Fokus: Handysünder. Ein Vorposten beobachtet den fließenden Verkehr und meldet den Kollegen am Kontrollpunkt die Fahrer, die ihr Handy am Steuer benutzen. Ein Fahrer begeht gleich mehrere Verstöße.

