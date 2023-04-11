Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival NürnbergJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.04.2023: Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival Nürnberg
61 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12
Auf dem Volksfestplatz in Nürnberg steht das alljährliche Foodtruck-Festival an: Hier gibt es aus 45 verschiedenen Trucks Essen aus aller Welt. Veranstalter Miguel Ortega ist für den mehrtägigen Aufbau des Festivals verantwortlich. Er weiß aus Erfahrung: An zwei Tagen Festivalaufbau kann so einiges schiefgehen. Und: Tierschützer Stefan Klippstein und seine Kollegin Nicole aus Hamburg gehen heute dem Verdacht des illegalen Handels von Vögeln nach.