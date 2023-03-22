Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ SchuldenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.03.2023: Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ Schulden
60 Min. Ab 12
Brake in Niedersachsen. Im Auftrag des Landkreises Wesermarsch treibt Vollstreckungsbeamter Wilfried Mannagottera Schulden ein. Sein erster Fall: Eine Frau hat gegen das Waffengesetz verstoßen und mehr als 100 Euro Schulden und bislang auf Zahlungsaufforderungen und Mahnungen nicht reagiert. Bekommt Wilfried Mannagottera heute sein Geld?