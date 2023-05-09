Tuningexperte wird von Motorrad geblendetJetzt kostenlos streamen
Jan Stecher aus Hamburg ist Experte für Tuning und Rennsport und betreibt eine eigene Motorradwerkstatt. Heute besucht ihn eine Junge Dame, die zuvor von der Polizei kontrolliert wurde. Ihr Motorrad ist zu Laut. Außerdem fällt Jan auf, dass die Chromfolie zu sehr blendet. Für den Straßenverkehr ist sie deshalb unzulässig. Und: In Nürnberg hat der Rettungsdienst am frühen Samstagmorgen bereits seinen ersten Einsatz. Es geht um einen bewusstlosen Mann der vom Fahrrad gestürzt ist.