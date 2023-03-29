Kaninchen frisst nicht mehr – Tierrettung MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.03.2023: Kaninchen frisst nicht mehr – Tierrettung München
61 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12
München. Tierärztin Sabrina Schneider Tiermedizinstudentin Tanita Wolf Fahren zu ihrem ersten Patienten: Ein Kaninchen frisst nicht mehr. Zunächst scheint bei Zwergkaninchen Whiskey alles in bester Ordnung zu sein. Doch dann fällt Sabrina Schneider sein aufgeblähter Magen auf. Können sie dem Tier helfen? Und: in der Innenstadt von Frankfurt am Main muss ein Kehrmaschine abgeschleppt werden. Beim ersten Versuch kippt sie auf die Seite. Schaffen es die Abschlepper?