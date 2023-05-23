Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.05.2023: Großkontrolle auf der A7
In Kassel führt die Polizei eine Großkontrolle des Schwerlasttransports auf der A7 durch. Es wird ein LKW- Fahrer kontrolliert. Während einer die Arbeitszeiten kontrolliert, überprüft der andere die Ladung. Hier fällt auf, dass diese nicht richtig gesichert ist. Aber auch die Pausen während der Fahrt wurden nicht eingehalten. Und: Ein Kätzchen steckt im Rohr fest, ein Schwan sitzt auf den gleisen und ein Reh hängt im Zaun. Auch für solche fälle ist die Feuerwehr im Einsatz.