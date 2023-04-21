Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zu lauter Opel Astra - Poserkontrolle Offenbach

Kabel EinsFolge vom 21.04.2023
Zu lauter Opel Astra - Poserkontrolle Offenbach

Zu lauter Opel Astra - Poserkontrolle OffenbachJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.04.2023: Zu lauter Opel Astra - Poserkontrolle Offenbach

60 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12

Klaus Preis und Daniel Wenzke von der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser von der Offenbacher Polizei sind auf Nachtstreife. Sie entdecken einen Opel Astra, der auffällig laut unterwegs ist. Für bestimmte Umbauten drohen direkte Konsequenzen für den Fahrer. Im schlimmsten Fall muss er sein Auto auf der Stelle stilllegen. Und: Pam Pomerance arbeitet seit sieben Jahren im Pfandleihhaus ihrer Vaters Rick Pomerance, das erste KFZ-Pfandleihhaus Deutschlands.

Alle verfügbaren Folgen