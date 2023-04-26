Gesetzwidrige Müllentsorgung – Ordnungsamt HolzmindenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.04.2023: Gesetzwidrige Müllentsorgung – Ordnungsamt Holzminden
60 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
Die Ordnungsamt-Mitarbeiter Yvonne Sedler und Semih Peksak sind heute im niedersächsischen Holzminden auf Streife. Sie gehen illegal entsorgtem Sperrmüll und Parksündern nach. Dafür befragen sie Anwohner und Passanten. Verhalten sich alle Beschuldigten kooperativ? Und: Stefan Klippstein, Tierschützer aus Berlin, kontrolliert heute zusammen mit Kollegin Melanie aus München einen Welpenverkauf. In einem Straßencafé will eine Frau einen Dackelwelpen aus Polen für 800 Euro verkaufen.