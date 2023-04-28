Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 28.04.2023
Folge vom 28.04.2023
Ab 12

Die Vollblutostfriesen Sebastian Bormann genannt Sebo und Herrmann Gohlke sagen dem Müll in Emdens Kanälen den Kampf an. Leer gehen sie dabei nie aus: Ob alte Tresore, Fahrräder oder Einkaufswägen – irgendwas finden sie immer. Was die beiden wohl heute mit dem Starkmagneten vom Kanalgrund ziehen werden? Und: Die Zöllner Marco und Mirco gehören zur Kontrolleinheit 26. Wenn sie kommen, haben Schmuggler keine Chance.

