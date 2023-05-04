Hausauflösung - Entrümpler DelmenhorstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.05.2023: Hausauflösung - Entrümpler Delmenhorst
61 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Die Entrümpler Melanie und Ingo Leichsenring aus dem niedersächsischen Delmenhorst rücken mit ihrem Team an, um das Haus einer alten Dame leerzuräumen. Da hat sich einiges angesammelt. Welche Schätze werden sie heute finden? Und: Die Bundespolizisten Christian und Uwe sind am Hauptbahnhof in Regensburg im Einsatz, um für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen. Kollegen rufen die beiden zu Hilfe: Ein Mann wird wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Sie nehmen ihn mit auf die Wache.