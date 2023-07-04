Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs im Kehrbezirk Alfter - Schornsteinfegermeisterin Braun

Kabel Eins
Folge vom 04.07.2023
Unterwegs im Kehrbezirk Alfter - Schornsteinfegermeisterin Braun

Unterwegs im Kehrbezirk Alfter - Schornsteinfegermeisterin BraunJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.07.2023: Unterwegs im Kehrbezirk Alfter - Schornsteinfegermeisterin Braun

61 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 12

Wenn Schornsteinfegermeisterin Maja Braun in voller Montur unterwegs ist, zaubert sie vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Die 26-jährige Bonnerin ist seit drei Jahren im Bonner „Kehrbezirk“ Alfter unterwegs. Die Prüfung der heimischen Heizungsanlage, eine Bauabnahme einer High-Tech Heizanlage, Arbeiten in schwindelerregenderer Höhe und ein Kunde mit zahlreichen Feuerstätten stehen für Sie und Chef Meik Rondorf heute an.

