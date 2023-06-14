LKW mit ungesicherten Stahlträgern – Großkontrolle Polizei PforzheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.06.2023: LKW mit ungesicherten Stahlträgern – Großkontrolle Polizei Pforzheim
61 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12
Auf einem Parkplatz an der A8 bei Pforzheim führt die Poilizei eine LKW-Großkontrolle durch. Bei einem LKW aus Kroatien scheint zunächst alles in Ordnung. Doch als sie Ladung des Fahrzeugs kontrollieren fällt sofort auf, dass diese nicht richtig gesichert ist. Und: In Nürnberg sind die Rettungssanitäter im Einsatz. Ihr erster Fall: ein kleines Mädchen mit Lungenentzündung und Fieber.