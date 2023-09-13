Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 13.09.2023
Ab 12

In Hamburg Moorfleet findet der größte Flohmarkt Norddeutschlands statt. Marktleiter Philip muss hier den Überblick behalten und sowohl Händler als auch Kunden glücklich stellen - keine leichte Aufgabe. Und: Lkw-Kontrolle auf der A8: Die Rosenheimer Polizisten Thomas und Thomas kontrollieren heute verdächtige Laster. Ein Fahrzeug hat zwei Wohnmobile geladen, aber nicht gesichert - das wird teuer ...

