Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.06.2023: Koch Undercover: Mirko Reeh testet Döner am Ballermann
60 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12
Mirco testet das Döner-Angebot in der deutschen Touristenhochburg auf Mallorca. Den miesen Internetkritiken geht der Profikoch geschmacklich auf den Grund - und zwar „Undercover“ mit versteckter Kamera. Service, Preis-Leistung, Hygiene und natürlich der Geschmack fließen in sein Ergebnis ein und das serviert er den Betreibern direkt – für manche nicht leicht zu verdauen. Und: Von spektakulären Küstenstraßen bis hin zu herausfordernden Bergpassagen - Mallorca ist das El Dorado für Radfahrer.