Schwarzer Schimmel in Lebensmitteltransportern
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.01.2023: Schwarzer Schimmel in Lebensmitteltransportern
Folge vom 17.01.2023
In Stuttgart findet eine Großkontrolle auf einem Parkplatz in der Nähe eines Großmarktes statt. Mit dabei sind die Lebensmittelkontrolleure Axel Bornemann und Andreas Bunz. Gemeinsam mit der Polizei finden solche Kontrollen regelmäßig statt. Die Trefferquote ist hoch: Bei fast jedem zweiten Fahrzeug haben die Kontrolleure etwas zu beanstanden. Von ungekühltem Fleisch und verdreckter Ladefläche bis hin zu Schimmel an der Kühlung.