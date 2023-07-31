Shoppen im Fluss? – Flussreinigung EmdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.07.2023: Shoppen im Fluss? – Flussreinigung Emden
60 Min.Folge vom 31.07.2023Ab 12
Es ist mal wieder soweit: Die beiden Vollblutostfriesen Sebastian Bormann und Herrmann Gohlke schippern mit ihrem knallroten Bötchen los und sagen dem Müll in Emdens Kanälen den Kampf an. Leer gehen sie dabei nie aus: Ob alte Tresore, Fahrräder, Einkaufswägen oder auch mal einen historischen „Schatz“ – irgendwas finden sie immer. Was die beiden wohl heute mit der Magnet-Angel aus dem Wasser fischen werden?