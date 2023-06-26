Stress am Aufbautag - Veterama HockenheimringJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.06.2023: Stress am Aufbautag - Veterama Hockenheimring
60 Min.
Folge vom 26.06.2023
Ab 12
Die Veterama auf dem Hockenheimring ist Europas größte Messe für gebrauchte Oldtimer- und Youngtimer-Teile. Mit ihrer sympathischen, aber toughen Art sorgt Jenny Noky vom Organisationsteam für einen reibungslosen Ablauf. Sie hilft Ausstellern ohne Unterlagen, regelt den Verkehr und sichert Nachzüglern bessere Standplätze. Und: Eine ältere Dame ist vom Rollstuhl gefallen und drei Meter die Treppen runter gestürzt. Nun muss sie sicher ins Krankenhaus transportiert werden.