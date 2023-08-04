Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Aufruhr auf der Autobahn – ASFiNAG Kufstein

Kabel EinsFolge vom 04.08.2023
Aufruhr auf der Autobahn – ASFiNAG Kufstein

Aufruhr auf der Autobahn – ASFiNAG KufsteinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.08.2023: Aufruhr auf der Autobahn – ASFiNAG Kufstein

61 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12

Bereits seit 2004 gilt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen eine Mautpflicht. Thomas P. und Thomas S. sind deswegen auf der Jagd nach Mautprellern. Wer als Pkw-Fahrer keine gültige Vignette besitzt und sie nicht ordnungsgemäß befestigt hat wird direkt zur Kasse gebeten. Und: Bohnhorst in Niedersachsen – Hier findet heute der Auftakt der Deutschen Meisterschaft im Rasenmäher Rennen statt. Mit 80 Kilometer die Stunde brettern 70 Fahrer mit ihren getunten Mähern über die Piste.

Alle verfügbaren Folgen