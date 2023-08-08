Bernd Zehner testet Deutsche Gaststätten auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.08.2023: Bernd Zehner testet Deutsche Gaststätten auf Mallorca
61 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 12
Die spanische Insel Mallorca ist und bleibt das beliebteste Reiseziel für deutsche Urlauber. Doch auch in den Ferien essen die Deutschen gerne ihre heimische Küche. Deshalb testet Bernd Zehner Deutsche Gaststätten auf Mallorca: hat die klassische Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffelbrei oder doch eher das Kalbsschnitzel mit hausgemachtem Kartoffelbrei die Nase vorn? In welcher deutschen Gaststätte können die Urlauber beim nächsten Mallorca Trip die beste heimische Küche genießen?