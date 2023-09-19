O-zapft is‘ - Wiesn SecurityJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.09.2023: O-zapft is‘ - Wiesn Security
33 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 12
Es ist wieder Wiesn-Zeit in München: Hier wird ordentlich getanzt, gefeiert und auch gern mal zu tief in das Glas geschaut. Fabio Immocente und Daniel Grebe vom Security-Team des Hofbräu-Zeltes halten die feierwütige Menge in Schach. Ob Schlägereien, unangebrachte Grapscher oder falsche Ausweise – die beiden haben alle Hände voll zu tun.