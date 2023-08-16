Getunter PKW - Fahrradpolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.08.2023: Getunter PKW - Fahrradpolizei Berlin
61 Min.Folge vom 16.08.2023Ab 12
Die Polizisten Yasemin Kühl und Oliver Schmidt kontrollieren heute auf dem Kurfürstendamm Autos und Fahrräder. Dabei schauen die beiden vor allem nach getunten Fahrzeugen. Nach kurzer Zeit fällt den Berliner Fahrradpolizisten ein Auto auf, die anschließende Kontrolle ergibt: Mit dem Auto und dessen Papieren stimmt etwas nicht…