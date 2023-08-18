Goldschmuggel am Flughafen - Zoll DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.08.2023: Goldschmuggel am Flughafen - Zoll Düsseldorf
60 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 12
Einsatz für Adalbert Dyballa und Alex Sieberz vom Zoll am Düsseldorfer Flughafen: Ein Reisender aus Ägypten hat unerlaubte Lebensmittel mit dabei: Rohes Geflügel und Weinblätter. Eine andere Reisende hat einen wertvollen Goldarmreif am Arm, den sie nicht angemeldet hat. Der Verdacht: Versuchte Steuerhinterziehung…