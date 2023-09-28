Abschleppen im Sekundentakt – Wiesn AbschlepperJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.09.2023: Abschleppen im Sekundentakt – Wiesn Abschlepper
Folge vom 28.09.2023
Platzmangel in den Bierzelten und Parkplatznot rund um das Münchner Oktoberfest. Für Benny Di Febbraro vom Eichenseher Abschleppdienst bedeutet das: Abschleppen im Sekundentakt. Nicht jeder hält sich an das Parkverbot rund um die Festwiese, noch weniger freuen sich die Halter über den Anblick ihres Autos am Abschlepphaken. Hier ist Stress vorprogrammiert.