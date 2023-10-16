Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Restaurantkritiker Mirko Reeh

Kabel Eins
Folge vom 16.10.2023
Restaurantkritiker Mirko Reeh

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.10.2023: Restaurantkritiker Mirko Reeh

60 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12

Köln. Die Stadt hat kulinarische viel zu bieten ist mit rund 660 Imbiss-Buden einer der Spitzenreiter in Deutschland. Unter anderem einen Klassiker der Griechischen Küche: Gyros im Pita-Brot. Koch und YouTuber Mirko Reeh geht heute den schlechtesten Bewertungen im Netz nach. Stimmen die miesen Kritiken tatsächlich? Oder erwartet ihn die ein oder andere Überraschung?

