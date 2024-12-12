Zwischen Vollrausch und Graffitis: Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.12.2024: Zwischen Vollrausch und Graffitis: Bundespolizei Berlin
61 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Der erste Fall führt die Bundespolizisten Maria und Stephan zum S-Bahnhof Marzahn. Dort befindet sich ein Mann, der gegenüber DB-Mitarbeitern gewalttätig geworden ist. Direkt danach geht es zu einem besorgten Anwohner. Er hat mitgekommen, dass ein ICE mit Graffitis beschmiert wurde.