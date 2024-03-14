Blinde Frau zwischen den Gleisen – Rettungsdienst München Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.03.2024: Blinde Frau zwischen den Gleisen – Rettungsdienst München
61 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Spätschicht für Lea Tappert und Marisa Schrader vom Rettungsdienst MKT in München. Ihr erster Einsatz: ein Unfall in der U-Bahnstation Sendlinger Tor. Eine blinde Frau ist zwischen U-Bahn und Bahnsteig gerutscht und hat sich dabei verletzt. Sie klagt über starke Schmerzen am Bein und steht unter Schock. Können die Sanitäterinnen der Dame helfen?