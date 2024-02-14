Randale in der Nachbarschaft – Nachtstreife Stralsund!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.02.2024: Randale in der Nachbarschaft – Nachtstreife Stralsund!
61 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12
Die Polizisten Julia M. und Erik O. starten ihre Nachtstreife durch Stralsund. Kurz nach Beginn erhalten sie von der Leitstelle ihren ersten Auftrag. Eine Nachbarin beschwert sich über laute Musik in der Wohnung nebenan. Die Adresse ist den Polizisten durch häufige Ruhestörung bereits bekannt. Zur Unterstützung holen sie ihre Kollegen aus dem Revier.