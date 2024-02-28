Unter Drogeneinfluss – Sonder-Großkontrolle OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.02.2024: Unter Drogeneinfluss – Sonder-Großkontrolle Osnabrück
61 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12
Die Polizisten Dennis M. und Timo W. sind auf der A30 bei Osnabrück auf Streife unterwegs. Die Strecke von Holland nach Polen gilt als sogenannte „Schmuggle-Route.“ Die Polizisten halten ein Pärchen an, dass von Holland in ihre Heimat Polen unterwegs sind. Haben sie Drogen dabei? Der speziell ausgebildete Spürhund durchsucht das Fahrzeug.