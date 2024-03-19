Schwerer Transport - Rettungsdienst Feuerwache DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.03.2024: Schwerer Transport - Rettungsdienst Feuerwache Düsseldorf
60 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12
Die Notfallsanitäter Dominik Fengler und Andre Hahn sind bereits in der sechsten Stunde ihres 24-Stundendienstes unterwegs, als sie ein Notfall erreicht: ein 185 Kilogramm schwerer Mann muss für einen Krankentransport aus dem ersten Stock in den Rettungswagen transportiert werden. Klingt schwer? Nicht für Dominik Fengler und Andre Hahn von der Feuerwehr Düsseldorf.