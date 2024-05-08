Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ungezieferbefall in der Hochhaussiedlung – Schädlingsbekämpfer Offenbach

Kabel EinsFolge vom 08.05.2024
Ungezieferbefall in der Hochhaussiedlung – Schädlingsbekämpfer Offenbach

Ungezieferbefall in der Hochhaussiedlung – Schädlingsbekämpfer OffenbachJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.05.2024: Ungezieferbefall in der Hochhaussiedlung – Schädlingsbekämpfer Offenbach

61 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12

Die Schädlingsbekämpfer-Brüder Jonas und Gabriel Kitzinger sind heute für einen Großauftrag in einer Hochhaussiedlung in Dietzenbach bei Frankfurt unterwegs. Dort haben sie gleich mehrere Baustellen: Das Außengelände sowie die Reinigungsräume sind von Mäusen und Ratten befallen, im Keller wimmelt es nur so von Schaben und auf einem Wohnungsbalkon haben sich etliche Tauben breitgemacht.

Alle verfügbaren Folgen