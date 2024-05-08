Ungezieferbefall in der Hochhaussiedlung – Schädlingsbekämpfer OffenbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.05.2024: Ungezieferbefall in der Hochhaussiedlung – Schädlingsbekämpfer Offenbach
61 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Die Schädlingsbekämpfer-Brüder Jonas und Gabriel Kitzinger sind heute für einen Großauftrag in einer Hochhaussiedlung in Dietzenbach bei Frankfurt unterwegs. Dort haben sie gleich mehrere Baustellen: Das Außengelände sowie die Reinigungsräume sind von Mäusen und Ratten befallen, im Keller wimmelt es nur so von Schaben und auf einem Wohnungsbalkon haben sich etliche Tauben breitgemacht.