Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.05.2024: Illegales Überholmanöver – Polizei Stralsund
60 Min. Ab 12
Die Bundesstraße 105 zwischen Stralsund und Greifswald. Tom A. und Andreas K. von der Polizeiinspektion Stralsund sind hier mit ihrem Videofahrzeug unterwegs, um Verkehrsverstöße festzustellen. Ihnen fällt ein Fahrer auf, der trotz Überholverbot einen LKW überholt. Wie wird der Fahrer auf die belastenden Beweise reagieren?