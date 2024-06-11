Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 11.06.2024

Udo Tesch, Platzwart des Fußballvereins in Steenfelde, steht wieder einmal vor einer Herausforderung: Ein verheerender Sturm hat eine Bande am Spielfeldrand beschädigt. Bis zum Anpfiff des Derbys muss sie wieder stehen. Udo Tesch, bekannt für seine legendären Wutausbrüche, droht erneut in einen Strudel der Emotionen zu geraten. Wird es ihm gelingen, die Bande rechtzeitig wieder aufzustellen?

