Laut, lauter, Marktschreier - Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.02.2024: Laut, lauter, Marktschreier - Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt
60 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Das Einkaufserlebnis für Frühaufsteher: Der Hamburger Fischmarkt. Jeden Sonntag um 5:00 Uhr geht das Spektakel los: Dann schreien Aale-Dieter, Schoko-Jonny oder Bananen-Fred um die Wette, denn nur so bringen die Marktschreier ihre Ware an den Mann. Heute spielt das Wetter in Hamburg verrückt, der Fischmarkt droht buchstäblich ins Wasser zu fallen… Ob noch rechtzeitig vor Marktbeginn der Sturm aufhört?