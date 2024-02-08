Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Laut, lauter, Marktschreier - Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt

Kabel EinsFolge vom 08.02.2024
Laut, lauter, Marktschreier - Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt

Laut, lauter, Marktschreier - Marktschreier vom Hamburger FischmarktJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.02.2024: Laut, lauter, Marktschreier - Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt

60 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Das Einkaufserlebnis für Frühaufsteher: Der Hamburger Fischmarkt. Jeden Sonntag um 5:00 Uhr geht das Spektakel los: Dann schreien Aale-Dieter, Schoko-Jonny oder Bananen-Fred um die Wette, denn nur so bringen die Marktschreier ihre Ware an den Mann. Heute spielt das Wetter in Hamburg verrückt, der Fischmarkt droht buchstäblich ins Wasser zu fallen… Ob noch rechtzeitig vor Marktbeginn der Sturm aufhört?

Alle verfügbaren Folgen