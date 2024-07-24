Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 24.07.2024

Der Hamburger Koch Kevin von Holt zeigt in seiner Lernküche im Norden Hamburgs den beiden Kochschülern Sigrid und Jorge, wie Königsberger Klopse zubereitet werden. Das Besondere an Königsberger Klopsen sind nämlich spezielle Zutaten wie Sardellen im Hackfleisch oder Kapern in der hellen Soße. Beide Kochschüler sind gespannt, welche Tricks und Tipps sie sich heute vom Profi abschauen können.

