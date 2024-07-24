Königsberger Klopse vom Profi KevJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.07.2024: Königsberger Klopse vom Profi Kev
Der Hamburger Koch Kevin von Holt zeigt in seiner Lernküche im Norden Hamburgs den beiden Kochschülern Sigrid und Jorge, wie Königsberger Klopse zubereitet werden. Das Besondere an Königsberger Klopsen sind nämlich spezielle Zutaten wie Sardellen im Hackfleisch oder Kapern in der hellen Soße. Beide Kochschüler sind gespannt, welche Tricks und Tipps sie sich heute vom Profi abschauen können.