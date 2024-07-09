Mit Humor zur Ordnung! – Campingwart Allensbach/BodenseeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.07.2024: Mit Humor zur Ordnung! – Campingwart Allensbach/Bodensee
Ralf Sigg kennt den Campingplatz in Allensbach wie seine Westentasche. Seit über 10 Jahren wohnt der Campingwart und leidenschaftliche Camper mit seiner Familie auf dem Platz am Bodensee. Die Arbeit teilt er sich mit seinem Sohn Marcel: Ob Hilfe beim Einweisen, fehlender Strom oder falsch parkende Autos – das Vater-Sohn Gespann löst jedes Problem mit einer guten Portion Humor.