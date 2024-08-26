Verbotene Lebensmittel und eine Menge Bargeld am Frankfurter FlughafenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.08.2024: Verbotene Lebensmittel und eine Menge Bargeld am Frankfurter Flughafen
61 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12
Die Zollfahnder Verena B. und Nico S. haben am größten Flughafen Deutschlands mit mehr als 200.000 Reisenden eine Menge Koffer in der Kontrolle. Denn nicht alle Reisenden halten sich an die Einfuhrregeln der Europäischen Union. Heute finden sie verbotene Lebensmittel, ein verdächtiges Mobiltelefon und zu viel Bargeld.