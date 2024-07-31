Schnuppertag für Drogenspürhund Bodi – Hundestaffel MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.07.2024: Schnuppertag für Drogenspürhund Bodi – Hundestaffel München
61 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12
In einer Autobahn-Kontrollstelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord arbeitet der belgische Schäferhund Bodi, ein Rauschgifthund und sein Partner Benedikt Kiemer, ein erfahrener Diensthundeführer. Zur Bekämpfung der Grenzkriminalität durchsuchen sie gemeinsam verdächtige Fahrzeuge nach versteckten Drogen. Dabei müssen sie genau hinschauen und genau schnuppern, denn die Fahrer denken sich die kreativsten Verstecke aus.