Folge vom 22.01.2024: Ein Schimmeldetektiv auf Spurensuche
61 Min. Ab 12
Wenn der Schimmeljäger Klaus-Peter Böge zum Kunden fährt, dann ist die Wohnsituation der Mieter und Betroffenen meist katastrophal, weil sich der Schwarzschimmel überall ausgebreitet hat. Diesmal kämpft die Eigentümerin einer Wohnung gegen ihre Versicherung. Nach zwei Wasserschäden hat sich massiv Schimmel ausgebreitet, eine umfangreiche Sanierung ist notwendig. Der Schaden: rund 70.000 Euro, die Wohnung ist unbewohnbar, seit einem Jahr wohnt Petra Grotheer mit ihrem Sohn in einer Ferienwohnung.