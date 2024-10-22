Durchlöchertes Rittergut – ein Fall Schädlingsbekämpfer DresdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.10.2024: Durchlöchertes Rittergut – ein Fall Schädlingsbekämpfer Dresden
Folge vom 22.10.2024
Wenn Schädlinge beseitigt werden sollen, rücken Marco Müller und seine Kollegen aus Dresden an. So geht es für sie diesmal nach Schlieben, im Süden Brandenburgs, auf ein Rittergut. Hier hat die Stadt Schlieben historische Alltagsgegenstände und eine Märchenausstellung für Besucher eingerichtet. Doch die Gebäude sind nun vom Holzwurm und Holzbock bedroht. Die kleinen Larven fressen sich seit Jahren durch das Holz. Wird nichts gemacht, droht dem Gebäude früher oder später der Abriss.