Es tropft von der Decke! Die Wasserschaden-Experten müssen ranJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.10.2024: Es tropft von der Decke! Die Wasserschaden-Experten müssen ran
61 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
In Berlin kommen Patrick Szwamberski und Christos Kalakanis wenn Wasser in der Wohnung steht. Beim ersten Fall tropft es von der Decke und das Wasser steht in der Küche. Der Mieter ist sehr besorgt. Wenn die beiden nicht schnell handeln, kann es gefährlich werden.