Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.10.2024: Verkehrsdienst Bremerhaven
61 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Inka Brüggemann und Michael Zein, vom Verkehrsdienst der Polizei Bremerhaven, fahren heute Streife. Sie setzen die Verkehrsordnung auf den öffentlichen Straßen Bremerhavens durch - gegebenenfalls durch gezielte Kontrollen und eventuelle Sanktionierungen bei Verstößen. Das reicht von der mündlichen Verwarnung bis hin zu Strafen von mehreren tausend Euro, die im kommerziellen Güterverkehr keine Seltenheit sind.