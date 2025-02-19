Thema u. a.: Tierische Notfälle: Tierretterin Coco Freudenberg hilftJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Coco Freudenberg arbeitet seit 15 Jahren beim Tiernotruf Düsseldorf. Die gelernte Ergotherapeutin hat sich ihr Wissen über zahlreiche Rettungseinsätze und ehrenamtlichen Tätigkeiten in Auffangstationen angeeignet. Ihr erster Einsatz heute ist in auf einem Friedhof in Düsseldorf Derendorf. Eine Familie hat einen verletzten Igel gefunden, der eine Verletzung an der Nase hat. Und: Dominik Wetzel auf Grünkohl-Mission in Bremen