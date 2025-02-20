Thema u. a.: US-Cop Richard GengJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.02.2025: Thema u. a.: US-Cop Richard Geng
61 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Monterey County im Norden von Kalifornien: Der Landkreis ist das Revier von Deputy Sheriff Richard Geng. Täglich ist der gebürtige Berliner auf Streife, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt in Diebstahlsdelikten und beschlagnahmt Drogen. Seine Lebensversicherung ist seine umfangreiche Ausrüstung. So stellt er sich den Herausforderungen seines Jobs als Gesetzeshüter an der Westküste der USA.