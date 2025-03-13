Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 13.03.2025
61 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Die Polizei Freiburg führt auf der Bundesstraße zwischen Freiburg und Titisee-Neustadt eine groß angelegte Kontrolle durch. In beiden Fahrtrichtungen wird mit Unterstützung des THW und des Zolls eine Kontrollstelle eingerichtet, um sowohl Fahrzeuge als auch Insassen zu überprüfen. Für Polizeihauptmeister Florian Mack und seine Kollegin Andrea Leonardt gibt es eine Menge zu tun.

