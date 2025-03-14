Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Spätschicht Bremerhaven

Kabel EinsFolge vom 14.03.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Spätschicht Bremerhaven

Thema u. a.: Spätschicht BremerhavenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.03.2025: Thema u. a.: Spätschicht Bremerhaven

62 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Im Fernfahrermilieu herrscht oft ein rauer Ton. Stress, Zeitdruck und der Mangel an Parkplätzen führen regelmäßig zu angespannten Situationen. Auf Rastplätzen kommt es daher immer wieder zu Konflikten zwischen den Fahrern. In dieser Branche wird wenig gesprochen, was es für die Polizisten Henrik Terhorst und Björn Bischof aus Bremerhaven zu einer besonders schwierigen Aufgabe macht, Täter und Opfer zu identifizieren.

Alle verfügbaren Folgen