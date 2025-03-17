Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 17.03.2025
60 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Hauptfeldwebel Yasin und Oberfeldwebel Sebastian sind Ausbilder im Luftwaffenausbildungsbatallion in Germersheim. In der dreimonatigen Grundausbildung führen sie die jungen Rekruten und Rekrutinnen auf ihrem Weg in die Truppe. Für die meisten ist die Bundeswehr eine neue Welt. Aufstehen um 5:30 Uhr, marschieren im Gleichschritt oder eine akkurate Spindordnung. Auch wenn der Ton manchmal rau ist – die Ausbilder machen aus den Zivilisten richtige Soldaten.

