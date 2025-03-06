Thema u. a.: Senioren hinterm Steuer: ADAC-Fahrchecker BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.03.2025: Thema u. a.: Senioren hinterm Steuer: ADAC-Fahrchecker Berlin
61 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Während andere EU-Länder schon längst dazu übergegangen sind die Fahrleistungen von Menschen ab 65 Jahren in regelmäßigen Abständen zu testen, gibt es in Deutschland den Führerschein auf Lebenszeit. Michael Borucu ist Fahrlehrer und seit 14 Jahren der Senioren-Fahr-Checker vom ADAC. Ein älteres Ehepaar will den Fahrcheck freiwillig machen. Ob sie dem Berliner Straßenverkehr noch gewachsen sind?