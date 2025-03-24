Thema u.a.: Streife in Frankfurt an der Oder - Unfall auf den GleisenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.03.2025: Thema u.a.: Streife in Frankfurt an der Oder - Unfall auf den Gleisen
61 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Polizisten Jonas Plümecke und Till-Justus Hille aus Frankfurt an der Oder sind auf Nachtstreife. Sie werden über Funk zu einem Unfall gerufen. Diesmal hat sich ein Auto quer über die Gleise gelegt und die Polizisten müssen den Unfallhergang aufnehmen, den Zustand des Wagens und des Fahrers feststellen und die angeforderten Rettungskräfte koordinieren.