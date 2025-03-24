Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Streife in Frankfurt an der Oder - Unfall auf den Gleisen

Kabel EinsFolge vom 24.03.2025
Joyn Plus
Thema u.a.: Streife in Frankfurt an der Oder - Unfall auf den Gleisen

Thema u.a.: Streife in Frankfurt an der Oder - Unfall auf den GleisenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.03.2025: Thema u.a.: Streife in Frankfurt an der Oder - Unfall auf den Gleisen

61 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Polizisten Jonas Plümecke und Till-Justus Hille aus Frankfurt an der Oder sind auf Nachtstreife. Sie werden über Funk zu einem Unfall gerufen. Diesmal hat sich ein Auto quer über die Gleise gelegt und die Polizisten müssen den Unfallhergang aufnehmen, den Zustand des Wagens und des Fahrers feststellen und die angeforderten Rettungskräfte koordinieren.

Alle verfügbaren Folgen