Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Arbeit mit Aussicht – Baumpfleger Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 26.03.2025
Thema u.a.: Arbeit mit Aussicht – Baumpfleger Hamburg

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.03.2025: Thema u.a.: Arbeit mit Aussicht – Baumpfleger Hamburg

61 Min.
Ab 12

Baumpfleger Louis Krüger und sein Kollege Thorben Pein müssen bei der Arbeit hoch hinaus. Ihr heutiger Auftrag: In einem Hof mehrere hohe Bäume wie eine Pappel, Robinie und Eiche zurückschneiden. Dabei müssen sie sich absichern, denn Sicherheit ist bei dem Job das Allerwichtigste.

